Как будет проходить переезд в аэропорт «Стамбул»

В пятницу начнется «большой переезд» в новый аэропорт «Стамбул» из международного аэропорта Ататюрка, который после него будет закрыт.

Переезд начнется в 3:00 по местному времени и будет завершен в субботу в 23:59. Ожидается, что процесс займет 45 часов.

После отправления последнего рейса из аэропорта Ататюрка в 2:00 в субботу обе воздушные гавани приостановят свою работу на 12 часов.

В ходе переезда оборудование весом около 47,3 тысяч тонн будет доставлено в аэропорт «Стамбул». Груз, состоящий из более чем 10 тысяч единиц оборудования, от буксировочного аппарата весом 44 тысячи тонны до чрезвычайно чувствительных материалов, эквивалентен объему в 5 тысяч грузовиков.

Более 1,8 тысячи человек будут задействованы в процессе, который станет одной из наибольших логистических операций в истории Турции.

Более 1,8 тысячи человек будут задействованы в 45-часовой перевозке 47,3 тысячи тонн оборудования в аэропорт «Стамбул»https://t.co/a6lYeYZQ8V pic.twitter.com/NeB5Mm1cES — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 4, 2019

Авиакомпания Turkish Airlines (THY), для которой аэропорт «Стамбул» станет новым домом, выразила свою готовность к жизни в новой воздушной гавани.

«В целях [переезда] мы проделали интенсивную работу, провели 37 заседаний. С 29 октября 2018 года аэропорт «Стамбул» обслужил 415 тысяч пассажиров, из него было выполнено 3.272 рейса. Благодарю свою команду за проделанную работу. Мы готовы к переезду», — написал в Twitter гендиректор THY Биляль Экши.

Новый аэропорт Стамбула находится на черноморском побережье в 35 километрах от центра города.

На первом этапе транспортный хаб, на реализацию проекта которого ушло три года и было выделено 7,2 миллиарда долларов США, будет обслуживать до 90 миллионов пассажиров в год. В будущем он сможет обслуживать до 220 миллионов пассажиров в год.