Турецкие пилоты продолжают обучение по программе F-35 на авиабазе США — Пентагон

Пилоты турецких ВВС продолжают проходить обучение в рамках подготовки к управлению истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 на американской авиабазе в штате Аризона. Об этом сообщил в четверг журналистам пресс-секретарь Пентагона Чарльз Саммерс. Его слова приводит телеканал CNN.

«Подготовка продолжится на базе ВВС США», — отметил он, отвечая на вопрос об обучении турецких пилотов.

Как сообщалось ранее, Турция не прекращала подготовку к приему из США и размещению на территории республики F-35. Два самолета были переданы Турции в прошлом году, но остаются на авиабазе в США, где проходит обучение турецких пилотов. №В настоящее время не планируется возвращать их», — отметил Саммерс, отвечая на вопрос о дальнейшей судьбе двух истребителей.

По окончании подготовки машины должны прибыть на базу ВВС в провинции Малатья, где и будут постоянно размещены.

Как сообщает агентство Рейтер, Анкара заявляет о «полном выполнении всех обязательств в рамках программы F-35».

На днях США объявили о фактической приостановке участия Турции в программе создания и приобретения F-35 в связи с планами покупки Анкарой С-400 у Москвы.