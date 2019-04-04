Экспорт Турции обновил исторический рекорд в I квартале 2019 года

Турецкий экспорт обновил исторический рекорд в первом квартале 2019 года, достигнув 44,57 миллиарда долларов США, сообщила министр торговли Рухсар Пекджан.
Кроме того, согласно Всеобщей системе преференций (Generalized System of Preferences, GSP), экспорт Турции в марте этого года вырос на 0,5 процента — до 16,33 миллиарда долларов.
«Это рекордный показатель по сравнению с аналогичными периодами предыдущих лет», — отметила Пекджан.
В то же время импорт в марте сократился на 17,81 процента — до 18,3 миллиарда долларов.