Пассажиропоток в аэропортах Турции превысил 41 миллион

Пассажиропоток в аэропортах Турции с начала года превысил 41,378 миллиона. Об этом сообщает Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMI).

По данным DHMI, в марте из аэропортов Турции выполнено 69.568 внутренних и 43.172 международных рейса.

Количество транзитных рейсов в аэропортах Турции составило 39.249.

Таким образом, суммарное количество авиарейсов в Турции в марте составило 151.989.

Пассажиропоток на внутренних рейсах в Турции в марте составил 8.371.746, на международных — 6.133.005. В целом пассажиропоток составил 14.545.511.

За указанный период грузоперевозки воздушным транспортом в Турции составили 292.498 тонн: на внутренних рейсах — 60.544 тонны, на международных — 231.954 тонны.

Из Международного аэропорта Ататюрка в марте было выполнено 37.104 рейса, при этом пассажиропоток составил 5.356.471.

Из аэропорта «Стамбул» в указанный период выполнено 952 рейса, пассажиропоток составил 115.604.