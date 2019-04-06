С-400 защитят не только Турцию, но также ЕС и НАТО — пресс-секретарь AK Parti

Турция, приобретая российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400, не только защитит свои границы, но и обеспечит безопасность стран Евросоюза и НАТО. С такими словами выступил в субботу на встрече с группой журналистов, включавшей корр. ТАСС, Омер Челик — пресс-секретарь Партии справедливости и развития (AK Parti), возглавляемой президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Вы прекрасно знаете, что изначально мы хотели закупить американские зенитные ракетные комплексы Patriot, но США предложили невыгодные условия по предоставлению кредита. В связи с этим мы подписали соглашение с Россией по С-400», — сказал Челик.

«Безусловно, мы в первую очередь приобретаем их, чтобы обеспечить защиту собственных границ от нападений из Сирии. Но мы таким образом также защитим границы ЕС и НАТО, — подчеркнул он. — Системы С-400 будут поставлены в июле этого года. Мы не собираемся от них отказываться».

Челик отметил, что Анкара была вынуждена усилить свои возможности в сфере противовоздушной обороны после того, как «некоторые партнеры по НАТО вывели свои расчеты с ЗРК Patriot с территории Турции несколько лет назад». «Когда по нашему региону Килис с территории Сирии запускали ракеты, никто не сделал нам какого-либо предложения, чтобы предотвратить подобные нападения», — заметил пресс-секретарь ПСР.

Он указал на политику двойных стандартов со стороны западных партнеров. «Турция и Греция являются членами НАТО, у Греции есть С-300, у нас скоро появятся С-400. Почему для нас это должно быть проблемой? Турция — суверенное государство, неправильно запрещать нам использовать приобретаемые С-400», — добавил Челик.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и России о закупке С-400. В сентябре 2017 года в Москве подтвердили факт заключения контракта. Тогда же Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. США до сих пор предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400.