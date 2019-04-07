В Грузии откроется завод по производству электромобилей

Китайская компания Changan Automobile Group приняла решение построить во втором по величине городе Грузии, Кутаиси завод по производству электромобилей, сообщил премьер-министр страны Мамука Бахтадзе.

Производство электромобилей будет налажено с 2020 года, отметил глава правительства на презентации компании, которая запустила в Тбилиси.

В стране существуют экологические проблемы, но правительство будет реализовывать различные проекты для их решения, отметил Бахтзаде.

По словам грузинского премьера, в год завод будет производить 40 тыс. электромобилей, 50 процентов из которых будут предназначены для внутреннего рынка, а вторая половина пойдет на экспорт в страны ЕС.

«Мы получим автомобили «Сделано в Грузии». Это большой успех», — считает Бахтзаде.

Завод будет выпускать автомобили четырех моделей, которые пока не называются.

Компания Airgroup на днях подписала меморандум о сотрудничестве с Changan, основными партнерами которого являются Volvo, Volkswagen, Ford.

Власти Грузии не первый год принимают меры для популяризации экологически чистого транспорта. Так, мэрия Тбилиси приступила к закупке экологически чистых автобусов для общественного транспорта. Кроме того, благодаря законодательным изменениям импортируемые в Грузию электромобили освобождены от таможенных сборов.