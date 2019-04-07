THY обслужила более 25.000 пассажиров в первый день после переезда в аэропорт «Стамбул»

Авиакомпания Turkish Airlines (THY) обслужила более 25 тысяч пассажиров в первый день после переезда в новый аэропорт «Стамбул», сообщил в воскресенье на своей странице в Twitter пресс-секретарь авиакомпании ​Яхья Устюн.

В соответствии с сообщением, в общей сложности аэропорт принял 79 самолетов, на борту которых находились 14.582 человек, в то время как количество рейсов, вылетевших из нового аэропорта, составило 48.

«Отличное начало», — написал Устюн.

Помимо самолетов авиакомпании Turkish Airlines (THY), «Стамбульский аэропорт» начал принимать лайнеры и других зарубежных авиаперевозчиков.

По завершении переезда «Стамбульский аэропорт» сможет принимать две тысячи самолетов в сутки, выполняющих рейсы в более 350 пунктов назначения. Аэропорт будет обслуживать самолеты 250 авиакомпаний.

Безопасность аэропорта обеспечат 3500 охранников и девять тысяч современных видеокамер.

Первый регулярный внутренний рейс из «Стамбульского аэропорта» был выполнен авиакомпанией Turkish Airlines (THY) в Анкару 31 октября 2018 года, первого ноября — в Анталью, второго ноября — в Измир.

Первый международный рейс был выполнен в Турецкую Республику Северного Кипра первого ноября 2018 года и Азербайджан — восьмого ноября.

Первый этап строительства «Стамбульского аэропорта» был завершен за 42 месяца. К его строительству было привлечено около 200 тысяч рабочих.

Новый воздушный хаб имеет шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей.

Общая площадь территории «Стамбульского аэропорта» составит 76,5 миллиона квадратных метров. На реализацию первого этапа строительства аэропорта было выделено шесть миллиардов евро.

Другие этапы аэропорта будут введены в строй до 2023 года.

После завершения всех этапов строительства крупнейший в мире аэропорт будет ежегодно обслуживать до 200 миллионов пассажиров.

Также в «Стамбульском аэропорту» заметно сократится время ожидания багажа. В частности, пропускная способность системы сортировки багажа составляет 10.800 единиц в час. В аэропорту будет интегрирована система раннего хранения багажа — EBS.