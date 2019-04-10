Турция и РФ могут наладить совместное производство — гендир «Вертолетов России»

Турецкая аэрокосмическая корпорация (TAI) производит различные виды комплектующих. Холдинг «Вертолеты России» готов или использовать эти комплектующие, или сертифицировать совместно с турецкими коллегами для того, чтобы вертолеты российского производства с турецкими комплектующими поставлялись на рынок близлежащих стран, где у Турции налажены серьёзные экономические и торговые связи.

Об этом сказал в интервью агентству «Анадолу» (АА) генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Гендиректор акцентировал внимание на успешном опыте Турции в создании боевых вертолетов.

«Мы видим перспективу и в гражданской области. У нас в зависимости от целей и задач есть разные типы вертолетов, поэтому мы открыты для предложений. То есть мы не исключаем использования комплектующих, произведённых в Турецкой Республике», — заявил Богинский.

Глава холдинга также провел параллели между Турцией и Ираном.

«Турция и Иран по населению примерно одинаковы, а по территории площадь Ирана в два раза больше площади Турции. Но в Иране гражданских вертолетов не в два, а в четыре-пять раз больше, чем в Турции, по нашим подсчетам. Поэтому потенциал у Турецкой Республики огромный», — сказал Богинский.

По его мнению, если правительство Турции начнёт развивать такие программы, как борьба с пожарами, то на данные цели потребуется не менее 50-70 вертолетов.

«Мы понимаем, что все страны — и Турция, и Греция, и Российская Федерация — страдают от природных пожаров, что наносит значительный ущерб. Поэтому в нашем понимании покупка вертолетов может, по крайней мере, сократить такой ущерб, а иногда и просто его не допустить. Но и для всех стран важна борьба за жизни и спасение людей, особенно тех, кто страдает от автомобильных катастроф», — заявил он.

Гендиректор напомнил, что в 2018 году был заключен контракт на поставку трёх вертолетов К-32 в Турцию с целью борьбы с пожарами с помощью этих машин.

«Мы считаем, что трёх машин недостаточно для территории Турции. У нас есть пример эксплуатации похожих машин в других странах. Мы можем показать это на примере Южной Кореи, чья территория значительно меньше, чем территория Турецкой Республики. Но там эксплуатируется порядка 50 таких вертолетов», — отметил Богинский.