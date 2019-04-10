Турция может приобрести еще С-400, если США откажутся продавать Patriot — глава МИД

Турция может заключить с Россией еще одну сделку по поставкам зенитных ракетных систем С-400, если США в конечном итоге откажут республике в поставках зенитных ракетных комплексов Patriot. О такой возможности заявил в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Если США не захотят продать нам Patriot, то завтра мы можем приобрести второй комплекс С-400, можем также закупить и другие системы ПВО», — сказал глава МИД в интервью телеканалу NTV.

Чавушоглу отметил, что обладание какой-либо системой ПВО не противоречит членству в НАТО. Он напомнил, что на вооружении некоторых стран НАТО есть российские ЗРК С-300.

Министр также заявил, что Анкара может найти замену истребителям F-35.

«Если не получится приобрести F-35, Турция закупит похожие самолеты у других стран. И так будет продолжаться до начала производства отечественных истребителей пятого поколения», — сказал Чавушоглу.