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Турция планирует стать логистическим и торговым хабом региона — министр финансов

АГЕНТСТВО АНАДОЛУ
АНКАРА
Опубликовано 10.04.2019 14:51
Фото: AFP

Турция намерена стать логистическим и торговым хабом региона. Об этом в среду заявил министр финансов и казначейства Берат Албайрак.

Албайрак рассказал об этапах структурных реформ, которые правительство Турции планирует реализовать в рамках «Новой экономической программы».

«В Турции разработают генплан в сфере логистики. В соответствии с генпланом, Фонд благосостояния Турции предпримет шаги по превращению страны в логистический и торговых хаб региона», — сказал Албайрак.

По его словам, правительство Турции планирует реализовать новый этап реформ, в первую очередь в банковской сфере.

Минфин Турции в первую очередь увеличит капитал государственных банков, отметил министр.

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