Украина расширила торговые санкции против России

Украинское правительство расширило торговые санкции против России, приняв в среду соответствующее постановление. Как сообщил первый вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, члены правительства проголосовали за постановление «О внесении изменений в перечень товаров, запрещенных к ввозу на таможенную территорию Украины, происходящих из Российской Федерации».

По данным министерства экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины, введенное эмбарго распространяется на формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат, пружины для грузовых вагонов, электроаппаратуру для устройств железнодорожной автоматики и связи, а также проводники электрические для напряжения более 1000 Ватт. Кроме того, под санкции попал импорт стеклянной тары, в том числе банок, бутылок для пищевых продуктов и напитков, емкостей и так далее.

В МЭРТ отметили, что в 2018 году импорт стеклотары из России превысил 8 миллионов долларов, что почти в два раза больше, чем годом ранее.

Украинское правительство несколько раз расширяло перечень товаров, запрещенных для ввоза из РФ. Так, в декабре 2018 года было продлено действие эмбарго на ввоз продовольственных товаров из РФ до 2020 года. Всего в списке более 30 видов товаров. В частности, запрещены к ввозу хлебобулочные, мучные кондитерские изделия, шоколадные конфеты, мясо, рыба, кофе, чай черный, продукты детского питания, сигареты с фильтром, пиво, водка, а также ряд других товаров. В списке также запрет на ввоз железнодорожного оборудования: локомотивов, поездов, вагонов и стрелочных переводов.

С 1 января 2016 года в связи со вступлением в силу экономической части соглашения об Ассоциации Украины с ЕС Россия для защиты экономических интересов страны приостановила действие договора о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Украиной. Кроме того, с начала 2016 года на Украину распространилось продовольственное эмбарго, введенное правительством РФ в ответ на санкции европейских стран в отношении России, действующие с августа 2014 года. Под запрет подпал ввоз украинского мяса, колбас, рыбы и морепродуктов, овощей, фруктов, молочной продукции. Украина в свою очередь приняла постановление «О запрете ввоза на таможенную территорию товаров происхождением из России», которое вступило в силу с 10 января 2016 года. С 2016 года Украина несколько раз расширяла действие санкций в отношении импорта из России. В санкционный список, в частности, попали мясо и мясные продукты, рыба, молочные продукты, сыры плавленые, кофе, чай, зерно, кондитерские изделия и другие позиции.