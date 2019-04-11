Турция и «Газпром» обсуждают условия поставок газа

Турция продолжает вести переговоры по условиям поставок газа с российским «Газпромом», сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез.

В беседе с журналистами в рамках 10-го Форума и выставки энергоэффективности в Стамбуле, Донмез отметил, что в ходе переговоров с «Газпромом» обсуждаются не только тарифы, но и «гибкость» объемов поставляемого газа.

«До сведения российской стороны доведена позиция Анкары не только по вопросу снижения цены на газ, но и по «гибкости» объемов поставляемого газа. Решение должно приниматься по итогам обсуждений с участием представителей «Газпрома», турецкой BOTAŞ, а также представителей частных компаний Турции, закупающих российский газ», — сказал министр.

Донмез подчеркнул наличие тесных и всесторонних связей Турции с российской стороной.

Глава Минэнерго также привлек внимание к усилиям российской стороны по поиску новых партнеров в реализации проекта строительства первой атомной электростанции Турции — «Аккую».

«По состоянию на сегодняшний день четкого соглашения по партнерству не принято», — констатировал министр.