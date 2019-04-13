Иностранные СМИ начали клеветническую кампанию против экономики Турции

Иностранные СМИ, в том числе Reuters, Bloomberg и Financial Times, начали клеветническую кампанию против министра финансов и казначейства Берата Албайрака и экономики Турции после местных выборов, которые прошли в стране 31 марта.

С целью создания негативного мнения о турецкой экономике вышеупомянутые новостные агентства первоначально предполагали, что страна не сможет преодолеть кризис, связанный с валютным курсом, в связи с чем иностранные инвесторы воздержатся от инвестиций в Турцию.

Например, Reuters опубликовало статью после встречи министра Албайрака с инвесторами, утверждая, что они испытывали сомнения относительно экономики Турции после встречи с министром.

Вопреки статье Reuters, инвесторы приветствовали обещания Албайрака относительно нового пакета реформ.

В пятницу директор европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол Томсен заявил, что, несмотря на некоторые проблемы в экономике Турции, не стоит «преувеличивать трудности, с которыми сталкивается страна».

«Турция предприняла ряд важных мер, в том числе в области денежно-кредитной политики, за последние шесть месяцев», — добавил Томсен, подчеркнув, что для сдерживания инфляции необходима жесткая денежно-кредитная политика.

Он также сказал, что МВФ и Турция не проводят никаких официальных или секретных переговоров за пределами своего сотрудничества.

Правительство Турции стало вводить реформы в экономику страны после проведения выборов 31 марта. Новый пакет реформ охватывает широкий спектр вопросов, включая банковский сектор, страхование, борьбу с инфляцией и т.д.