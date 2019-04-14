Аэропорты Стамбула обслужили почти 24 миллиона человек в первом квартале

Аэропорты Стамбула за первые три месяца текущего года обслужили 23.565.383 пассажиров. Об этом сообщает Агентство Анадолу со ссылкой на Главное управление государственных аэропортов Турции (DHMİ).

За отчетный период из трех воздушных гаваней турецкого мегаполиса было выполнено 164.259 внутренних и международных рейсов.

Пассажиропоток и число выполненных рейсов в аэропортах Стамбула в январе-марте 2019 года выросли по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Так, в прошлом году пассажиропоток из трех аэропортов Стамбула составлял 23.355.092, что на 210ю291 меньше, чем в нынешнем году.

Международный аэропорт имени Ататюрка, последний вылет из которого был совершен 6 апреля, в первом квартале 2019 года обслужил 15 миллионов 200 тысяч 502 пассажира (4.006.070 — на внутренних, 11.193.796 — на международных рейсах).

Пассажиропоток в Международном аэропорту Сабиха Гекчен за указанный период составил 8.046.699 человек (5.089.510 — на внутренних и 2.957.189 — на международных рейсах).

Пассажиропоток в аэропорту «Стамбул» с начала года составил 318.182 человек (193.816 — на внутренних и 124.366 — на международных рейсах).