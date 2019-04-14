Самый большой в мире самолет Stratolaunch совершил первый испытательный полет

Компания Stratolaunch Systems провела в субботу на западе США первые летные испытания крупнейшего в мире самолета Stratolaunch, предназначенного для воздушного старта ракет-носителей. Подтверждающие это видео и снимки опубликовали фотожурналисты Мэтт Хартман и Джек Бейер.

«Stratolaunch удалось совершить первый полет», — написал Хартман в своем Twitter. По его словам, полет состоялся над пустыней Мохаве в штате Калифорния.

Компания Stratolaunch Systems, которой принадлежит самолет, не анонсировала испытания. На сайте и в Twitter компании нет пока сведений об этом полете, его скорости и высоте.

Stratolaunch состоит из двух 72-метровых фюзеляжей, соединенных общим крылом длиной 117 м. Самолет оснащен шестью двигателями производства Pratt&Whitney. Масса составляет 250 тонн, с полной нагрузкой — около 590 тонн. Движение по взлетно-посадочной полосе обеспечивает 28-колесное шасси.

Stratolaunch Systems была создана в 2011 году американским миллиардером Полом Алленом, одним из основателей корпорации Microsoft. Аллен скончался в прошлом году в возрасте 65 лет после борьбы с раковым заболеванием.

Stratolaunch создан как воздушная платформа для запуска ракет-носителей Pegasus XL, предназначенных для вывода спутников на орбиту. Предполагается, что на первом этапе самолет будет нести одну ракету, в дальнейшем — до трех ракет, закрепленных в нижней части фюзеляжа. По достижении заданной высоты — около 9 тысяч метров — будет произведен сброс ракеты, затем включится ее двигатель, после чего носитель выведет спутник на орбиту.

По размерам Stratolaunch превосходит другой американский самолет — H-4 Hercules, уникальный в своем роде прототип стратегического транспортного воздушного судна, построенного практически целиком из дерева в 1947 году и совершившего единственный полет перед тем, как отправиться в музей. Длина этого восьмимоторного самолета составляла 66 метров, размах крыльев — 97 метров, вес — 113,4 тонны.