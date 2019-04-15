В Сербии скоро начнутся работы по строительству ветки «Турецкого потока» — премьер

Разрешение на начало строительства сербского участка «Турецкого потока» будет выдано до конца апреля, работы вскоре официально начнутся. Об этом заявила в понедельник премьер-министр Сербии Ана Брнабич на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном в сербской Суботице.

«Другим нашим большим проектом является проект газопровода «Турецкий поток», который будет идти через Болгарию, через Сербию до Венгрии. Мы уже начали подготовительные работы, а разрешение на начало строительства двух первых участков будет выдано до конца месяца. Вскоре будут официально начаты работы по строительству сербского участка «Турецкого потока» через Сербию», — заявила Брнабич.

Агентство по энергетике Сербии 5 марта одобрило строительство сербской ветки «Турецкого потока», его планировалось начать в апреле. Реализацией проекта строительства в Сербии трубопровода от границы с Болгарией до границы с Венгрией занимается совместное предприятие «Газпрома» и «Сербиягаза» Gastrans d.o.o. Novi Sad.

Ранее генеральный директор компании «Сербиягаз» Душан Баятович отмечал, что сербская сторона готова начать строительство участка «Турецкого потока» от границы с Болгарией до границы с Венгрией в конце марта - начале апреля. Строительство должно быть завершено до 15 декабря. Сербский участок «Турецкого потока» начнет поставлять газ до конца апреля 2020 года.

О «Турецком потоке»

Вопрос возможного продления «Турецкого потока» до Сербии был одним из ключевых на переговорах президентов РФ и Сербии Владимира Путина и Александара Вучича 17 января. Российский лидер отмечал, что Москва готова к подобному проекту и может вложить около 1,4 миллиарда долларов США в развитие сербской инфраструктуры для проведения через эту страну ветки газопровода.

Предполагается, что сербский участок «Турецкого потока» начнется у города Заечар на границе с Болгарией и пересечет границу с Венгрией близ города Хоргош. Входная мощность, как ожидается, составит около 13,88 миллиона кубометров газа в сутки, выходная — около 10 миллиона кубометров.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство газопровода по дну Черного моря до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Первая нитка будет предназначена для снабжения турецкого рынка, вторая — для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков «Газпром» рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.