Туркменистан возобновил поставки газа в Россию после трехлетнего перерыва

Туркменистан возобновил поставки природного газа в Россию, сообщает новостной портал «Ориент» со ссылкой на источник в нефтегазовом ведомстве этой среднеазиатской страны.

Поставки возобновились в рамках действующего 25-летнего контракта, подписанного между «Газпромом» и «Туркменгазом» в 2003 году. С 2016 года «Газпром» не покупал туркменский газ, называя это «контрактной паузой». Российскую компанию не устраивала цена, о ее снижении с «Туркменгазом» договориться не получилось, и в середине 2015 года «Газпром экспорт» подал иск в арбитраж, требуя пересмотра стоимости газа с 2010 года.

В октябре и ноябре 2018 года глава «Газпрома» Алексей Миллер прилетал в Ашхабад на переговоры по газу. В марте этого года стало известно, что «Газпром» намерен возобновить закупки туркменского газа.

Объемы закупаемого газа и его стоимость не сообщаются.

Экспорт газа — один из основных источников пополнения бюджета Туркменистана.