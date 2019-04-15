Угрозы США в отношении Турции из-за закупки С-400 не соответствуют духу НАТО — министр

Угрозы введения санкций, к которым прибегают США в отношении Анкары в связи приобретением ею у России зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400, не способствуют укреплению связей между членами НАТО. Об этом заявил в понедельник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, выступая на конференции в Вашингтоне, посвященной американо-турецким отношениям.

«Угрозы, ультиматумы, установление крайних сроков отнюдь не помогают, это также не соответствует духу [Североатлантического] альянса», — приводит его слова Анатолийское агентство.

Вашингтон предпринимает активные попытки не допустить поставки в Турцию С-400. Вице-президент США Майкл Пенс призвал Анкару сделать выбор между партнерством с НАТО и закупкой российской ЗРС. А 9 апреля госсекретарь США Майкл Помпео предупредил, что после развертывания С-400 Анкара больше не сможет участвовать в программе создания и приобретения американских истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35.

В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о приобретении С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. Эрдоган, возвращаясь во вторник из Москвы, где он провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, заявил журналистам, что С-400 могут быть поставлены в Турцию до июля.