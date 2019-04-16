Беларусь готова оказывать содействие инвесторам из Турции — вице-премьер

Президент Беларуси Лукашенко встретился с Эрдоганом в Анкаре

Власти Беларуси готовы создать все условия для деятельности турецких инвесторов в особых экономических зонах промышленно-производственного типа. Об этом сказал вице-премьер правительства Беларуси Игорь Ляшенко на турецко-белорусском бизнес-форуме в Анкаре.

Ляшенко напомнил о заявлениях президентов Беларуси и Турции по готовности к увеличению товарооборота и взаимных инвестиций.

По его словам, в Беларуси сегодня работают 143 компании с турецким капиталом.

«Товарооборот между Турцией и Беларусью достиг миллиарда долларов. Турция закупает в Беларуси в основном продукцию химической и текстильной промышленности», — отметил Ляшенко.

Вице-премьер добавил, что Беларусь также поставляет в Турцию рабочую технику.

По его словам, особо перспективными с точки зрения белорусско-турецких связей являются транспортная сфера и логистика.

«Мы готовы к налаживанию сотрудничества и в других сферах экономики», — подчеркнул Ляшенко.

При этом вице-премьер не исключил возможности налаживания Турцией и Беларусью совместного производства техники.

В работе белорусско-турецкого бизнес-форума также принял участие министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли.