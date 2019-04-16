Владельцы Gucci и Louis Vuitton выделят 300 миллионов евро на восстановление Нотр-Дама

Французские магнаты рынка предметов роскоши выделят 300 миллионов евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате вспыхнувшего в нем пожара.

Семейство французских бизнесменов-миллиардеров Пино выделит 100 миллионов евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, который пострадал в результате вспыхнувшего в нем пожара.

«Мой отец, Франсуа Пино, и я решили выделить из фондов компании Artemis 100 миллионов евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар», — заявил во вторник агентству AFP бизнесмен Франсуа-Анри Пино.

Семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering. Первой принадлежит в том числе аукционной дом Christie's. Kering владеет рядом брендов модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.

Семья Арно, владеющая группой компаний LVMH — Louis Vuitton Moet Hennessy, заявила, что выделит 200 миллионов евро на восстановление собора Парижской Богоматери.

«Семья Арно и группа LVMH, солидарные с национальной трагедией, присоединяется к реконструкции этого необыкновенного собора, символа Франции, нашего наследия и единства», — приводит агентство выдержку из заявления семьи.

Ранее глава столичного региона Иль-де-Франс Валери Пекресс объявила о 10 миллионах евро в качестве экстренной помощи на восстановление собора, мэрия Парижа выделит 50 миллионов евро. Еврокомиссия пообещала на восстановление памятника европейский грант.

Возгорание в соборе Парижской Богоматери произошло примерно в 18:50 по местному времени. В результате пожара обрушились верхняя часть шпиля, часы собора и большая часть кровли. По предварительным данным, пожар, по всей видимости, начался в ходе проводившихся на верхних уровнях собора ремонтных работ.

Пожар в соборе Парижской Богоматери был полностью потушен во вторник утром, о чем сообщил журналистам официальный представитель корпуса пожарных Парижа Габриэль Плюс.