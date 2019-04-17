Анкара и Вашингтон обсуждают новое предложение США по системам ПВО и ПРО — Акар

Турция и США обсуждают новое предложение американской стороны в вопросе поставок республике систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил в среду министр национальной обороны Хулуси Акар по итогам переговоров с и. о. министра обороны США Патриком Шанаханом в Вашингтоне.

«После различных этапов в переговорах по поставкам ЗРК Patriot американская сторона сделала нашей стране новое предложение, связанное с системами противовоздушной и противоракетной обороны, в которых мы нуждаемся. В настоящее время наши компетентные организации и официальные лица ведут интенсивные переговоры по этой теме», — сказал глава военного ведомства, слова которого приводит Минобороны Турции.

Акар также подчеркнул, что Анкара ожидает выполнения обязательств 8 странами-партнерами по проекту истребителя F-35.

«Мы с удовлетворением констатировали изменения в позиции американской стороны по многим вопросам. Представилась возможность вновь довести до сведения США позицию Анкары по F-35», — сказал Акар.

Глава Минобороны Турции напомнил, что группа турецких пилотов продолжает подготовку в США в рамках проекта F-35.