Российский предприниматель Дерипаска готов отказаться от контроля в «Группе ГАЗ» из-за санкций

Российский предприниматель Олег Дерипаска заявил, что готов снизить долю в «Группе ГАЗ» аналогично тому, как он снизил ее в En+. Об этом он заявил агентству Reuters, когда посещал завод в Нижнем Новгороде.

Отвечая на вопрос о том, готов ли он отказаться от контрольного пакета акций в «Группе ГАЗ», Дерипаска сказал: «Да, как это было сделано [в случае] с En+».

Он также заявил, что у «Группы ГАЗ» нет шансов выжить, если с нее не будут сняты санкции США. Предприниматель отметил, что многие поставщики и партнеры прекратили работу с заводом из-за риска попадания в санкционные списки, также на компанию большое давление оказывают банки.

О санкциях против Дерипаски

6 апреля 2018 года Минфин США ввел санкции против Олега Дерипаски и подконтрольных ему компаний, включая «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго» и «Группа ГАЗ». Фигурантам списка Specially Designated Nationals (SDN) запрещен въезд в США, их активы в США блокируются, а американским гражданам запрещено вести с ними бизнес. В случае с «Русалом», который экспортирует более 80% своей продукции, это означало практически остановку деятельности.

В январе 2019 года санкции с «Русала», En+ и "Евросибэнерго» были сняты, но это стоило Олегу Дерипаске контроля в предприятиях. Так, его доля в холдинге En+ снизилась с 70% до 44,95%, в «Русале» он продолжил владеть напрямую лишь 0,01% акций, по которым не имеет права получать дивиденды. Сам Дерипаска остался в санкционном списке США.

15 марта стало известно, что Олег Дерипаска подал в суд на Минфин США и главу ведомства Стивена Мнучина с требованием отменить введенные против него санкции. В иске также фигурирует Управление по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC, отвечает за правоприменение в области санкций) и его глава Андреа Гаки.