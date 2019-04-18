Анталья планирует принять в этом сезоне 16 миллионов туристов

В Анталье завершилась подготовка к новому туристическому сезону.

Анталья, которую называют туристической столицей Турции, планирует принять в этом сезоне 16 миллионов туристов.

В рамках подготовки к новому туристическому сезону на пляжи Антальи завезен белый песок, отремонтированы летние беседки.

На пляжи отелей в туристическом районе Белек завезены тонны белого песка. Полным ходом идет подготовка к новому туристическому сезону и на всемирно известных пляжах Коньяалты и Лара.

Как сообщил Агентству Анадолу глава Ассоциации отельеров Средиземноморского региона Турции (AKTOB) Эркан Ягджи, в прошлом сезоне Анталью посетило около 14 миллионов туристов.

Глава ассоциации напомнил, что основную часть турпотока в Анталью составляют приезжие из России и Германии.

По его словам, приезжие из России в 2018 году составили 5-10 процентов от общего турпотока в Анталью, и в нынешнем году планируется повысить этот показатель.

«Ожидаем, что в 2019 году Анталью посетят 1,5 миллиона туристов из Германии, как это было в 2015 году. А турпоток из Великобритании, по нашим оценкам, должен составить от 700 тысяч до одного миллиона», — сказал Ягджи.

По словам главы ассоциации, в прошлом году туристическую столицу Турции посетило около 4,7 миллиона туристов из России

«Ожидаем, что в нынешнем году этот показатель превысит пять миллионов», — сказал Ягджи.

Глава ассоциации также коснулся ее целей на ближайшие годы.

«Наша цель на 2023 год — 20 миллионов туристов. Если нам удастся добиться этого показателя, то Анталья станет туристической столицей не только Турции, но и Европы», — отметил Ягджи.