Iş Bank начал принимать карты российской платежной системы «Мир»

Один из крупнейших банков Турции Iş Bank начал принимать карты платежной системы «Мир».

Как сообщается, к началу туристического сезона карточки будут принимать в 6,5 тысячи банкоматов и в 10 тысячах интернет-магазинов.

Впервые возможность расплачиваться картами «Мир» за рубежом появилась ещё в 2015 году, когда был заключён кобейджинговый договор с системой MasterCard. После этого были заключены такие договора с другими зарубежными платежными системами, и сегодня банки могут предлагать широкую линейку кобейджинговых инструментов, которые будут работать и в Европе, и в Азии, указала Бакина.



В ЕАЭС карта «Мир» уже работает в некоторых странах, в частности в Армении. Сейчас, по словам Бакиной до конца года должен завершиться проект с Кыргызстаном, а в течение следующего года платежная система «Мир» будет реализовывать уже подписанную дорожную карту с белорусской платежной системой — «Белкарт».