Украина и Boeing обсудили сотрудничество в оборонной сфере

Украина и ведущая американская компания Boeing провели переговоры по вопросу сотрудничества в оборонной сфере. Об этом в пятницу говорится в заявлении на сайте Совета национальной безопасности Украины (СНБО).

Переговоры прошли между секретарем СНБО Александром Турчиновым и директором по вопросам обороны и космической безопасности компании Boeing Стэнли Прусински.

«Во время встречи собеседники обсудили вопросы сотрудничества между украинскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли с компанией Boeing, а также перспективы сотрудничества в военно-технической сфере, в частности, проекты обновления истребительной и штурмовой авиации Вооруженных Сил Украины», — говорится в заявлении.

Турчинов отметил, что Украина заинтересована в эффективном военно-техническом сотрудничестве с Boeing, так как, по его словам, «это значительно укрепит потенциал Воздушных сил ВСУ».

Прусински, в свою очередь, выразил уверенность в перспективности долгосрочного сотрудничества.

«Я всегда считал Украину интеллектуальным и техническим двигателем в Восточной Европе», — сказал он, добавив, что именно поэтому чрезвычайно логично наладить долгосрочное сотрудничество с Украиной.

Аамериканская корпорация Boeing является одним из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники.