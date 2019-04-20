В Стамбуле прошла встреча глав Минэнерго Турции, Азербайджана и Туркменистана

Трехсторонняя встреча по энергетическому сотрудничеству между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном прошла в Стамбуле.

Во встрече приняли участие министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Туркменистана Шахым Абдрахманов.

По итогам встречи была подписана совместная декларация.

Благодаря взаимопониманию и солидарности у трех стран есть возможности для реализации множества проектов как в области энергетики, так и во всех других сферах, сказал Донмез на встрече.

По его словам, тесное сотрудничество и диалог между Турцией, Азербайджаном и Туркменистаном принесут огромную пользу не только им, но и странам региона.

У трех стран есть воля для укрепления сотрудничества в научной, технической и экономической областях, отметил глава ведомства.

«Мы работаем над транспортировкой энергоресурсов Каспийского региона до Турции и других рынков. Уверен, что наши страны достигнут уровня образцового регионального и мирового сотрудничества во всех областях, в частности в энергетике. Нынешняя встреча является доказательством того, что мы достигнем поставленных целей», — сказал Донмез.

В свою очередь, Шахбазов отметил, что Азербайджан и Турция реализуют множество крупных стратегических проектов в сфере энергетики.

По его словам, между Азербайджаном и Туркменистаном налажены тесные связи.