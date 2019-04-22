Казахстан и Южная Корея договорились об открытии в Нур-Султане совместного IT-центра

Казахстан и Южная Корея договорились об открытии в Нур-Султане международного IT-центра. Об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в понедельник по итогам переговоров с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, прибывшим в Казахстан с государственным визитом.

«Казахстан заинтересован в корейских технологиях с целью внедрения инновационных технологий в нашу экономику. Важным шагом в этом направлении стала договоренность об открытии в нашей столице — городе Нур-Султане — казахстанско-корейского международного IT-центра», — сказал Токаев.

Он отметил, что особое внимание было уделено углублению сотрудничества в развитии инфраструктуры.

«Мы достигли взаимопонимания о необходимости развития транзитно-транспортных маршрутов с одновременной реализацией совместных инфраструктурных проектов. Достигнуто понимание по вопросу использования корейской стороной возможностей действующего в казахстанского терминала в порту Ляньюньган на Тихоокеанском побережье Китая», — пояснил президент Казахстана.