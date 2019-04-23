Беларусь приостановила экспорт нефтепродуктов в Польшу, Украину и страны Балтии

Беларусь временно приостановила экспорт светлых нефтепродуктов в Украину, Польшу и страны Балтии, обосновав это поставками на белорусские нефтеперерабатывающие заводы некачественной нефти из России. Об этом заявил во вторник журналистам заместитель генерального директора Белорусской нефтяной компании (БНК) Сергей Гриб.

«На текущий момент [контрактные обязательства] приостановлены до момента решения вопроса с российской нефтью», — сказал замдиректора БНК.

Гриб уточнил, что «приостановлена поставка светлых нефтепродуктов — бензинов и дизельного топлива — в Украину, Польшу и страны Балтии».

Гриб пояснил, что «снижение объема экспорта происходит для того, чтобы обеспечить полностью внутренний рынок в полном объеме». При этом он уточнил, что «те продукты, которые не потребляются на рынках сопредельных стран, так называемые темные нефтепродукты, мы соответственно реализуем через порты Балтийского моря в направлении стран дальней дуги».

Представитель БНК сообщил, что в компании сейчас работают над тем, чтобы «не последовало санкций» от контрагентов из-за приостановки экспорта светлых нефтепродуктов. Гриб также заявил, что белорусская сторона находится «в процессе» оценки ущерба от приостановки экспорта нефтепродуктов.

В пятницу, 19 апреля, белорусская сторона заявила о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России по участку магистрального нефтепровода ОАО «Гомельтранснефть Дружба». Компания проинформировала о сложившейся ситуации операторов магистрального нефтепровода «Дружба» из других стран. Источник загрязнения был обнаружен на участке Самара-Унеча нефтепровода «Дружба».