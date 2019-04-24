Поставки российских С-400 в Турцию начнутся в июле

Поставки в Турцию российских зенитных ракетных комплексов С-400 начнутся в июле. Об этом сказал глава «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.

Михеев сообщил, что Россия и Турция договорились о частичном производстве комплексов на турецкой территории.

По его словам, работы по этому вопросу продолжаются.

Михеев также отметил, что Россия готова обсудить с Турцией возможные поставки отечественных истребителей в качестве альтернативы F-35.

«Если турецкая сторона обратится к нам с просьбой провести консультации, мы будем готовы обсудить поставки Турции российских истребителей совместно с Объединенной авиастроительной корпорацией (ОАК), исходя из наших возможностей», — сказал Михеев.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, отвечая на вопрос о возможных закупках истребителей у России в случае выхода Турции из программы по F-35, отметил, что Турция нуждается в этих самолетах.

«По этому вопросу нет никаких проблем. Но при самом плохом сценарии развития событий мы должны будем обеспечить эту нашу потребность в другом месте. До тех пор, пока сами не будем производить самолеты. В настоящее время Анкара прилагает огромные усилия в этом направлении», — сказал Чавушоглу.