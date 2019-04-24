Сбербанк получит 46,5 процента Rambler Group

Сбербанк решил инвестировать в Rambler Group, владеющую активами в индустрии медиа и развлечений, и получит в ней долю в 46,5 процента, сообщили во вторник госбанк и компания.

По итогам сделки доли текущих акционеров Rambler Group — A&NN и Era Capital — составят 46,5 процента и 7 процентов соответственно, говорится в совместном пресс-релизе.

«Участие Сбербанка будет выражаться в инвестициях в капитал Rambler Group (cash-in). Получение денежных средств текущими акционерами Rambler Group в рамках сделки не предполагается», — говорится в сообщении.

«Реализация достигнутых договоренностей предполагает, что денежные средства, инвестируемые Сбербанком, пойдут исключительно на развитие цифровых сервисов и особенно технологических платформ. Также часть средств будет направлена на полное погашение кредитов, имеющихся у активов Rambler Group в периметре сделки».

Сумму инвестиций участники сделки не раскрывают. Ее закрытие ожидается после получения антимонопольного согласования и выполнения отлагательных условий в третьем квартале 2019 года.

По информации РБК, ссылающегося на двух источников, инвестиции Сбербанка могут составить до 11 миллиардов рублей.

В результате сделки экосистема Сбербанка пополнится сервисами и брендами Rambler Group, среди которых онлайн-кинотаетр Okko, кинотеатр Художественный, интернет-ресурсы Gazeta.ru, Lenta.ru, Afisha.ru, Championat.ru, Rambler.ru, Rambler.Касса.

Сети кинотеатров Синема парк и Формула кино, принадлежащие A&NN и Era Capital, не попали в периметр сделки.

«Расширение нашего сотрудничества со Сбербанком объединит в рамках одной экосистемы возможности лидера финансовой отрасли и крупнейшего участника индустрии медиа и развлечений. Это позволит нам предложить принципиально новый пользовательский опыт, что приведет к расширению клиентской базы и повышению лояльности пользователей», — цитируются в сообщении слова Александра Мамута, председателя управляющего комитета Rambler Group.