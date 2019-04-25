ЦБ Турции сохранил ставку недельного репо на уровне 24%

Центральный банк Турции сохранил уровень ключевой процентной ставки и убрал из пресс-релиза фразу о готовности в случае необходимости ужесточить политику для обуздания инфляции.

«Факторы, влияющие на инфляцию, будут под пристальным наблюдением, и направление монетарной политики будет определяться необходимостью удерживать инфляцию на таргетируемой траектории», — сообщил турецкий ЦБ.

Он не повторил мартовскую фразу о том, что «в случае необходимости», будет реализовано дальнейшее «ужесточение монетарной политики».

Турецкий ЦБ сохранил ставку недельного репо на уровне 24 процентов, как и ожидали аналитики.