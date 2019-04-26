«Лукойл» намерен инвестировать в Узбекистан $2 миллиарда

Российский «Лукойл» планирует инвестировать порядка двух миллиардов долларов в Узбекистан для развития действующих проектов.

Как сообщает CA-NEWS, об этом заявил президент «Лукойла» Вагит Алекперов 25 апреля в ходе выездного заседания совета директоров компании в Бухаре.

Инвестиции, в частности, будут направлены на меры по предупреждению сокращения добычи как на месторождении «Гиссар», так и на месторождении Кандымской группы.

«Лукойл» в течение 15 лет инвестировал в Узбекистан восемь миллиардов долларов.

В марте сообщалось, что Узбекистан задолжал «Лукойлу» за поставки газа в 2018 году около 600 миллионов долларов.

Компания планирует к 2020 году добывать в Узбекистане 18 миллиардов кубометров газа.