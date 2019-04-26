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Uber планирует привлечь $10,3 млрд в одном из крупнейших публичных размещений за всю историю

РЕЙТЕР
МОСКВА
Опубликовано 26.04.2019 17:06
Фото: Reuters

Компания Uber Technologies Inc в пятницу раскрыла условия первичного размещения акций, сообщив инвесторам, что собирается продать акции на сумму до 10,35 миллиарда долларов США, рассчитывая на рыночную капитализацию до $91,5 миллиарда долларов.

Согласно документам, направленным регулирующим органам, Uber установила ценовой диапазон в $44-$50 за акцию в рамках IPO. Компания планирует продать 180 миллионов акций в рамках размещения, еще 27 миллионов будут проданы действующими инвесторами.

Uber также сообщила, что чистый убыток, причитающийся компании, составил около $1 миллиарда за первый квартал 2019 года, а выручка — около 3 миллиардов долларов.

По сообщению компании, PayPal приобретет акции Uber на 500 миллионов долларов через закрытую подписку по цене IPO.

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