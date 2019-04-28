В Турции разработали современные детекторы обнаружения мин

На оборонной выставке IDEF-2019 в Стамбуле будут представлены современные детекторы обнаружения мин и самодельных взрывных устройств производства турецкой компании MESAN.

Ряд моделей детекторов MESAN из серии Memed уже активно используются сотрудниками сил правопорядка Турции.

К примеру, в прошлом году на баланс полиции и инженерных частей ВС Турции были переданы детекторы обнаружения мин Memed MMD1.

В нынешнем году планируется запустить производство усовершенствованных версий детекторов - Mepak и Memar.

Устройства разработаны для инженерных подразделений, сотрудников правоохранительных органов и служб безопасности, рассчитан на работу в полевых условиях. Основная задача — поиск, обнаружение и уточнение координат трасс прокладки проводных линий управления взрывных устройств.

При разработке новых версий средств обнаружения взрывных устройств в MESAN учли требования представителей Генштаба и МВД Турции.

Модель Mepak имеет более легкую конструкцию и быстра в использовании, тогда как Memar рассчитан на длительное использование, имеет эргономичный дизайн, систему оперативного предупреждения и сменные головки.

Mepak весит 1,85 кг и рассчитан на 10 часов работы, тогда как вес Memar составляет 2,3 кг и работает 20 часов.

XIV военно-промышленная выставка IDEF-2019 пройдет в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая.