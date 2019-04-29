Расходы Турции на армию выросли на 24%, Россия не попала в топ-5 рейтинга

Глобальные военные расходы в 2018 году увеличились на 2,6 процента по сравнению с предыдущим годом, достигнув 1,8 триллиона долларов США. Об этом говорится в ежегодном исследовании Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По подсчетам SIPRI, затраты на оборону в целом составили 2,1% от мирового ВВП.

Оборонный бюджет Турции в 2018 году вырос на 24% и достиг 19 миллиардов долларов, что ставит ее на первое место по росту среди 15 ведущих военных держав. За последние 10 лет рост оборонных расходов Турции составил 65%.

Военные расходы России снижаются второй год подряд, а оборонный бюджет составил 61,4 миллиарда долларов, в результате чего страна расположилась на 6-й строчке в мировом рейтинге.

РФ впервые с 2006 года не оказалась в пятерке государств, тратящих больше всех на оборонные нужды.

По данным SIPRI, осуществляя программу военной модернизации, в период с 2010 по 2015 год Россия наращивала оборонный бюджет на 4,9-16% ежегодно. Начиная с 2016 года военные расходы стали сокращаться, однако разовое погашение в том же году госдолга перед компаниями ВПК увеличило траты на 7,2%, поясняется в докладе. Если бы не эти выплаты, то российский военный бюджет сократился бы на 11%. Это обстоятельство также объясняет значительную часть его снижения в 2017 году — на 19%.

В 2018 году военные расходы РФ продолжили уменьшаться и снизились на 3,5%, хотя в абсолютных цифрах их объем был на 27% выше, чем в 2009 году.

В пятерку стран, потративших больше всего средств на оборону, вошли США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция, на которые приходится 60% всех расходов в мире.

По данным SIPRI, совокупный объем военных расходов всех 29 стран-членов НАТО составил 963 миллиарда долларов или 53% общемирового объема.

Военные расходы Украины в 2018 году составили 4,8 миллиарда долларов, сообщает SIPRI. Это на 21% больше по сравнению с 2017 годом и на 53% — по сравнению с 2013 годом, за год перед началом войны на востоке Украины.

В 2017 году Украина находилась на 43-м месте рейтинга.