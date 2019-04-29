SOCAR планирует построить нефтехимический комплекс в Турции

Компания SOCAR Turkiye Enerji (турецкая «дочка» Госнефтекомпании Азербайджана/ ГНКАР) планирует к 2023 году запустить в Турции новый нефтехимический комплекс, сообщил председатель правления SOCAR Turkey Enerji Вагиф Алиев.

По его словам, объем инвестиций под новый проект достигнет 1,8 миллиардов долларов.

Для реализации проекта планируется создать совместное предприятие с британской BP.

Церемония закладки фундамента нового предприятия намечена на конец 2019 – начале 2020 года, сообщил Алиев.

«Этот проект не менее важен, чем остальные начинания SOCAR. Новое предприятие избавит Турцию от импорта миллиона тонн чистой терефталевой кислоты. Кроме того, Турция сможет сама производить около 800 тысяч тонн параксилола», — отметил председатель правления SOCAR Turkey Enerji.

По его словам, SOCAR Turkiye Enerji продолжает вносить активный вклад в экономическое развитие Турции.

«Турция и Азербайджан связаны братскими узами, что оказывает позитивное воздействие и на экономическое взаимодействие сторон», — констатировал Алиев.

Он отметил, что большая часть инвестиций SOCAR в Турции вложены в нефтехимическую и нефтеперерабатывающую отрасли страны. Ярким примером тому служит строительство НПЗ STAR и вложения в Petkim.

«Petkim обеспечивает лишь 20 процентов нужд турецкого рынка. Уверен, что у нас есть все возможности для увеличения доли на рынке», — сказал Алиев.

Председатель правления SOCAR Turkey Enerji напомнил, что одним из главных совместных проектов Турции и Азербайджана является Трансанатолийский газопровод (TANAP).

«Начиная с 1 апреля по TANAP в Турцию экспортировано 1,5 млрд кубометров азербайджанского газа. 15 апреля в тестовом режиме запущена вторая фаза этого проекта. Благодаря дополнительным инвестициям мощность газопровода будет поэтапно увеличена сначала до 24 млрд кубометров, а затем доведена до 31 млрд кубометров. Мы рассматриваем возможностьсотрудничества и с BOTAŞ», — сказал Алиев.

Он напомнил также о решении США не продлевать отсрочку по санкциям для восьми стран, закупающих нефть и газ у Ирана. «TANAP помогает обеспечивать энергетическую безопасность Турции, что еще раз подчеркивает значимость энергетического проекта», - сказал председатель правления SOCAR Turkey Enerji.