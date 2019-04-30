Без Турции программа F-35 обречена на провал, считает Эрдоган

Программа по созданию американских истребителей F-35 будет обречена на провал, если из нее будет исключена Турция. Такое мнение выразил во вторник президент Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.

«К Турции несправедливо относятся в вопросе с истребителями F-35. Мы видим, что те, кто пытается нас вытеснить из этой программы, не понимают, к чему это приведет. Если Турцию исключат из программы, то она обречена на провал», — сказал турецкий лидер.

Дискуссия об исключении Анкары из программы началась в связи с позицией Вашингтона относительно закупки Турцией российских ЗРС С-400. В США считают, что этот контракт ставит под угрозу безопасность всей программы F-35, а также дальнейшее участие Анкары в работе по созданию этих истребителей-бомбардировщиков. Турецкая сторона заказала сто единиц данных машин и участвует в проекте в качестве одного из подрядчиков, производя части фюзеляжа и других систем самолета.

F-35 разработан и производится в рамках программы «единый ударный истребитель» (Joint Strike Fighter, JSF). По итогам оценки предложений компаний предпочтение отдано разработке Lockheed Martin. F-35 доступен заказчикам в трех вариантах, в том числе для корабельного базирования и с вертикальным взлетом. Различные модификации F-35 поставляются вооруженным силам США, Великобритании, Австралии, Израиля, Италии, Японии, Нидерландов, Норвегии, Южной Кореи. Турция к ноябрю рассчитывает получить первые четыре самолета.

Части истребителей стоимостью 12 миллиардов долларов произведены 10 турецкими компаниями.

Некоторые компоненты F-35, такие как основной корпус и двери бомбового отсека, производятся американской компанией Northrop Grunman и турецкой TAI и их партнерами.