Доходы Турции от туризма в I квартале выросли на 4,6%

В первом квартале 2019 года доходы Турции от сферы туризма выросли на 4,6% по сравнению с прошлым годом — до 4,63 миллиардов долларов США, сообщает Институт статистики Турции (TurkStat).

Большая часть доходов приходится на иностранных туристов — 80,3% (без учета роуминга и морских прогулок), 19,7% на проживающих за рубежом турецких граждан.

За отчетный период 4,09 миллиарда долларов пришлись на личные расходы, а 542,7 миллиона долларов выделены под турпакеты.

Средний доход от одного туриста в первом квартале составил 697 долларов. Иностранные туристы тратили в Турции в среднем 678 долларов, а представители диаспоры — 765 долларов.