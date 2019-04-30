Российский фрегат «Адмирал Эссен» прибыл в Стамбул на выставку IDEF-2019

Российский фрегат «Адмирал Эссен» прибыл в Стамбул для участия в выставке оборонной промышленности IDEF-2019. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Черноморского флота, к которому приписан корабль.

«Экипаж новейшего фрегата Черноморского флота «Адмирал Эссен» прибыл в Стамбул для участия в международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019», — говорится в сообщении.

«Адмирал Эссен» пробудет в Турции до 3 мая, экипаж будет представлять на выставке фрегат в качестве образца отечественного кораблестроения.

Ранее российские военные показали посадку беспилотного летательного аппарата «Орлан-10» на российский фрегат «Адмирал Эссен» — аппарат был пойман специальной сетью, которая была натянута по всей вертолетной площадке палубы корабля.

«Адмирал Эссен» является вторым фрегатом морской зоны проекта 11356 и первым серийным кораблем этого проекта. Он назван в честь адмирала российского императорского флота Николая Оттовича фон Эссена. Фрегат выполняет задачи в составе постоянной группировки ВМФ России в Средиземном море с марта 2019 года. Корабли этой серии имеют водоизмещение порядка 4 тысяч тонн, скорость — 30 узлов, автономность плавания — 30 суток. «Адмирал Эссен» вооружен крылатыми ракетами «Калибр», ракетным комплексом самообороны «Штиль-1» артустановкой А-190 калибра 100 миллиметров, зенитной артиллерией, реактивной бомбовой установкой, торпедами, а также может нести палубный вертолет Ка-27 (или Ка-31).

Международная выставка оборонной промышленности IDEF 2019 проходит в Стамбуле с 30 апреля по 3 мая. Тематика выставки: оборудование для сухопутных войск, ВМФ, ВВС, технологии защиты, космические технологии, бортовые системы, а также вертолеты, корабли, электроника, системы безопасности, оборудование и системы транспортировки и логистики.