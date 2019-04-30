Турция и Россия обсуждают создание новой системы ПВО

Россия и Турция ведут консультации по созданию Анкарой собственной системы противовоздушной обороны большой дальности, заявил заместитель гендиректора Рособоронэкспорта Сергей Ладыгин на выставке оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.

«Мы с турецкими представителями оборонпрома обсуждаем вопросы, связанные с высокотехнологическим сотрудничеством в этой области. Оно идет по двум направлениям. Мы рассматриваем возможность производства отдельных элементов С-400 в Турции. Кроме этого, мы ведем консультации по созданию национальной, новой системы ПРО/ПВО большой дальности в интересах Турции», — сказал Ладыгин агентству РИА Новости.

По его словам, разрабатывается новый комплекс ПВО.

«Это не С-400, это новый комплекс для Турецкой Республики. И в этом направлении мы ведем консультации, совместную работу с ней», — добавил он.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил во вторник на открытии оборонной выставки IDEF в Стамбуле, что турецкие власти предпринимают активные шаги по разработке отечественных систем ПВО.