Противотанковый комплекс Kaplan с российской ракетой для ВС Турции прошел испытания

Новейший самоходный противотанковый комплекс Kaplan, оснащенный российскими противотанковыми управляемыми ракетами (ПТУР) «Корнет» и предназначенный для Вооруженных сил Турции, успешно прошел испытания. Об этом ТАСС сообщил источник в компании-разработчике Kaplan FNSS.

«Новый СПТРК успешно прошел испытания в различных типах местности, в том числе в горах, и провел стрельбы, которые доказали правильность выбора «Корнета» в качестве одного из вариантов вооружения», — сообщил источник. По его словам, турецкая армия получит две модификации СПТРК Kaplan, одна из которых вооружена российской ПТУР «Корнет», а вторая — турецкой ракетой OMTAS.

Как отметил источник, первые поставки комплекса Kaplan с ПТУР «Корнет» заказчику будут выполнены до конца текущего года.

СПТРК Kaplan разработан компанией FNSS в рамках программы обновления парка турецких самоходных противотанковых средств. В соответствии с текущей концепцией развития оборонно-промышленного комплекса страны, одна из модификаций комплекса была оснащена ракетой турецкой разработки, в частности, OMTAS компании Rocketsan.

Согласно данным Министерства обороны Турции, армия страны получит 260 единиц СПТРК Kaplan до 2021 г. Точное количество машин, оснащенных ПТУР «Корнет» не сообщается.