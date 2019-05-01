Турция поставит Украине термальные камеры для противотанковых систем и военную рацию на базе программного обеспечения.

Соглашение подписано в рамках 14-й Международной выставки оборонной промышленности IDEF-2019 в Стамбуле.

В соответствии с документом, направленным на обеспечение нужд Генштаба Украины, Киеву будут переданы термальные камеры для противотанковых систем типа Dörtgöz-S и военная рация производства компании ASELSAN.

Подписи под документом поставили глава Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир, генеральный директор компании «Спецтехноэкспорт» Владислав Белбас, глава правления ASELSAN и генеральный директор Халук Гергюн, его заместитель Осман Деврим Фиданджы.

14-я Международная выставка оборонной промышленности IDEF-2019 стартовала 30 апреля в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле.

Выставка, входящая в число крупнейших мировых площадок по демонстрации новинок ВПК, организована под патронажем президента Турции и при организационной поддержке Министерства национальной обороны республики.

В нынешнем году образцы современной военной техники на IDEF представляют в целом 1061 компания, в том числе 485 — турецких производителей и 576 — фирм из-за рубежа.

В выставке принимают участие 150 делегаций из 68 стран стран мира.

Выставка продолжится до 3 мая.