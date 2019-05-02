В Беларусь поступила качественная российская нефть

Чистая нефть поступила по нефтепроводу «Дружба» на границу Беларуси, идет ее транспортировка на Мозырский НПЗ. Об этом сообщили в четверг в концерне «Белнефтехим».

«По информации диспетчерской службы ОАО «Гомельтранснефть Дружба», 2 мая в 12:40 нефть, соответствующая стандарту, вместе с разделительным устройством поступила на границу Беларуси. Проведено вытеснение загрязненной органическими хлоридами нефти из российского участка нефтепровода «Дружба» в резервуары линейной производственно-диспетчерской станции [ЛПДС] «Унеча», — уточнили в пресс-службе концерна.

Там рассказали, что после «проведения стандартных технологических операций и отбора проб из прибывшей партии нефти в присутствии представителей ОАО «Транснефть» и ОАО «Гомельтранснефть Дружба» в 14:28 «транспортировка нефти продолжилась в сторону ЛПДС «Мозырь».

«Все действия сторонами согласованы и проводятся по графику», — отметили в концерне.

19 апреля концерн «Белнефтехим» сообщил о поставках некондиционной нефти из РФ. По данным концерна, содержание хлорорганических соединений в поступающей по нефтепроводу «Гомельтранснефть Дружба» нефти Urals превышало «в десятки раз предельные значения по стандарту».

«Гомельтранснефть Дружба» 24 апреля остановило транзит «грязной» российской нефти в Европу после уведомления оператора польского участка «Дружбы» PERN о том, что НПЗ в Польше и Германии не могут принимать и перерабатывать нефть с такими показателями.