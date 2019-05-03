В Турции представили прототип беспилотного броневика

Один из лидеров оборонной промышленности Турции — компания BMC презентовала прототип беспилотного многоцелевого бронированного автомобиля Amazon с автономным режимом работы.

Прототип новой конфигурации бронетранспортера Amazon 4x4 был продемонстрирован на 14-ой Международной выставке оборонной промышленности IDEF-2019, которая проходит в выставочном центре TÜYAP в Стамбуле.

Беспилотный тактический многоцелевой бронетранспортер Amazon разработан в целях защиты военного персонала от мин и ракет.

Впервые беспилотный отечественный многоцелевой бронированный автомобиль Amazon был представлен президенту Реджепу Тайипу Эрдогану на церемонии закладки фундамента нового завода BMC в провинции Сакарья.

Бронетранспортер обладает высокой маневренностью и рассчитан на семь человек.

Среди технических характеристик Amazon 4X4 можно назвать систему автоматического тушения пожара, защиты от прокалывания шин, камеры видеонаблюдения и т.д. Форма днища машины позволяет рассеивать взрывную волну.

Благодаря дистанционному управлению персонал, не подвергаясь опасности, выполняет разведку, уничтожает мины, взрывчатые устройства, живую силу противника.

В то же время беспилотный тактический многоцелевой бронетранспортер Amazon с автономным режимом управления в определенных условиях сможет выполнять функции автономно, без вмешательства оператора.

Это станет возможным благодаря электронно-управляемой системе вождения, картографированию в реальном режиме времени и системе искусственного интеллекта. Однако, при необходимости в процесс работы сможет дистанционно вмешаться оператор.