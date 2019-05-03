Пассажиропоток аэропорта «Стамбул» в апреле превысил 4 миллиона

Пассажиропоток в аэропорту «Стамбул» с 6 по 30 апреля 2019 года составил 4,11 миллиона человек.

В компании-операторе IGA сообщили, что за отчетный период в «Стамбул» прибыли 2,1 миллиона пассажиров, а вылетели 2 миллиона человек.

За это время из воздушной гавани было совершено 26.520 рейсов.

С 5 по 6 апреля состоялся «большой переезд» из аэропорта имени Ататюрка в аэропорт «Стамбул».

Церемония открытия первого этапа третьего аэропорта Стамбула состоялась 29 октября 2018 года с участием президента Эрдогана.

На реализацию первого этапа строительства аэропорта было выделено 6 миллиардов евро. Общая площадь территории аэропорта составит 76,5 миллиона квадратных метров. Другие этапы аэропорта будут введены в строй до 2023 года, что зависит от роста пассажиропотока.

Новый воздушный хаб имеет шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей. После завершения всех этапов строительства новый аэропорт Стамбула станет крупнейшим в мире и будет ежегодно обслуживать до 200 миллионов пассажиров. После сдачи в эксплуатацию аэропорт сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям.

Аэропорту еще до открытия был присужден ряд международных наград.