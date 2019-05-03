Россия стала лидером по закупкам золота в I квартале 2019 года

Центральные банки мира приобрели в первом квартале 2019 года рекордное за последние шесть лет количество золота — 145,5 тонны, что на 68% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в докладе World Gold Council (WGC, Всемирного совета по золоту).

Отмечается, что лидером по закупкам золота является Россия. В первом квартале 2019 года Банк России закупил 55,3 тонны золота и довел объем резервов до 2.168,3 тонны. В организации отметили, что подобная тенденция связана со стремлением России снизить зависимость от доллара США на случай введения новый санкций.

Основными покупателями золота в отчетном периоде стали также центральные банки Эквадора, Турции, Казахстана, Катара и Колумбии. Крупнейшими продавцами драгметалла стали Центробанки Узбекистана, Монголии и Таджикистана.

Банк России в 2018 году закупил рекордный объем драгоценного металла. Согласно сообщению регулятора, в прошлом году ЦБ РФ увеличил запасы монетарного золота на 8,8 млн тройских унций (273,7 тонны), до 67,9 миллиона унций (2,1 тыс. тонны). Стоимость золота в резервах ЦБ на конец года достигла $86,9 миллиарда. Доля золота в общем объеме международных резервов, которые на конец 2018 года оценивались почти в 468,5 миллиарда долларов, составила более 18,5%.