Украина ведет переговоры о поставках газа из США

Киев стремится заручиться поддержкой Вашингтона в переговорах по газу с Россией, стороны близки к тому, чтобы наладить поставки на Украину американского голубого топлива. Об этом заявил глава правления компании «Нафтогаз» Андрей Коболев.

«В этот раз мы подошли к этому вопросу [поставок газа из США] очень близко. Это еще не окончательное решение, но заинтересованность есть с обеих сторон. Я надеюсь, что в ближайшее время эта заинтересованность трансформируется в конкретные потоки газа», — сказал Коболев в интервью украинскому бюро «Голоса Америки».

По данным СМИ, глава «Нафтогаза» находился 1 мая в Вашингтоне, где намеревался заручиться поддержкой американской стороны в газовых переговорах с РФ, а также относительно совместного противодействия строительству газопровода «Северный поток – 2».

«Наш главный месседж касается в первую очередь той непростой ситуации, которая сложилась вокруг договора по транзиту газа по территории Украины после 2019 года», — сказал глава компании. Коболев отметил, что с 2020 года этот договор прекращает действие и пока Киеву позиция «Газпрома» является «непонятной».

«Мы считаем, что они [«Газпром»] тянут время. Их цель - создать искусственный кризис после 2019 года, начиная с 1 января, как это было в 2009 году, то есть 10 лет тому назад, и попытаться сделать кризис, который позволит им продвинуть собственный интерес», — сказал глава «Нафтогаза», отметив, что вероятность «новой газовой войны» межу Киевом и Москвой с 2020 года «очень высока».

Коболев сообщил, что рекомендует украинской власти вести работу в двух направлениях, чтобы упредить возможный дефицит газа в стране — это увеличивать импорт газа с европейского направления, а также наращивать запасы топлива в подземных хранилищах. Он отметил, что на текущий год стоит задача увеличить плановые запасы газа в ПХГ Украины на 3 миллиарда кубометров до 20 миллиардов кубометров. Ранее коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявлял, что в мае этого года планируется трехсторонние переговоры по газу с участием ЕС и РФ. По его словам, Киев и Брюссель имеют консолидированную позицию и намерены предложить российской стороне заключить новый транзитный контракт сроком на 10 лет с бронированием РФ 60 из 90 миллиардов кубометров транзитной мощности в год.