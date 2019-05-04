В Турции растет число авиапассажиров — министр

Число авиапассажиров в Турции за последние 15 лет выросло с 34 миллионов до 210 миллионов. Поставлена цель довести этот показатель до 450 миллионов. Об этом сказал министр транспорта и инфраструктуры Турции Джахит Турхан на дискуссионной панели на тему: «Экономика «Стамбульского аэропорта»: будущее и возможности».

По его словам, во всем мире растет спрос на перевозки воздушным транспортом, в частности грузовые и пассажирские.

«Гражданская авиация стала одним из важнейших элементов не только национального и регионального, но и глобального развития. В четырех часах лета от Турции находятся страны с суммарной численностью населения в 1,5 миллиарда человек, ВВП на уровне 35 миллиардов долларов и товарооборотом в семь миллиардов долларов. В этой связи роль гражданской авиации чрезвычайно велика», — сказал Турхан.

По словам министра, благодаря деятельности и политике в сфере гражданской авиации, проводимой с 2003 года, Турция стала одной из самых быстроразвивающихся стран в этой области.

«Сегодня Турция, в том числе Стамбул, стала одним из крупнейших транзитных хабов в мире. В Турции инвестиции в сферу гражданской авиации достигли 56 миллиардов турецких лир», — сказал Турхан.

Глава ведомства отметил, что аэропорт «Стамбул» окупит вложенные в него инвестиции.

«Ежегодно государству будет выплачиваться арендная плата в размере 882 миллионов евро», — сказал Турхан.

По его словам, по пассажироперевозкам воздушным транспортом Турция занимает четвертое место в Европе и 10-е — в мире.

«Грузоперевозки воздушным транспортом в Турции достигли около четырех миллионов тонн. 15 лет назад этот показатель составлял 964 тысячи тонн», — сказал Турхан.

На реализацию первого этапа строительства аэропорта «Стамбул» было выделено шесть миллиардов евро. Общая площадь территории аэропорта составит 76,5 миллиона квадратных метров. Другие этапы аэропорта будут введены в строй до 2023 года, что зависит от роста пассажиропотока.

Новый воздушный хаб будет иметь шесть взлетно-посадочных полос, стоянку на 500 воздушных судов, открытую и закрытую парковки на 70 тысяч автомобилей.

После завершения всех этапов строительства новый аэропорт Стамбула станет крупнейшим в мире и будет ежегодно обслуживать до 200 миллионов пассажиров. После сдачи в эксплуатацию аэропорт сможет принимать самолеты 250 авиакомпаний мира, которые будут летать по более чем 350 направлениям.