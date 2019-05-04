США вновь разрешили 4 странам временно сотрудничать с Ираном

Администрация президента США Дональда Трампа решила продлить для четырех стран, сотрудничающих с Ираном по мирной ядерной программе, срок освобождения от санкций.

Как сообщает Госдеп США, освобождение от санкций позволяет указанным странам (Россия, Китай, Франция и Великобритания) сотрудничать с Ираном по некоторым проектам.

При этом срок действия освобождения от санкций составит не 180, а 90 дней, что будет способствовать усилению давления на Иран. Таким образом, четыре страны смогут продолжить реализацию проектов, которая продолжается с 2015 года.

В сообщении отмечается, что Вашингтон может начать вводить санкции за расширение АЭС «Бушер» и вывоз из Ирана обогащенного урана в обмен на урановую руду.