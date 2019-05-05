Турецкая компания поставит в Украину систему противодействия активным оптико-электронным средствам

Турецкая компания Nero Endüstri поставит бронетанковым частям Украины систему противодействия активным оптико-электронным средствам на основе постановки аэрозольной завесы.

Система формирования объемного протяженного аэрозольного облака на первом этапе будет интегрирована в 30 бронированных боевых машин и позволит защитить экипаж от ракет с лазерным наведением.

Объем контракта превышает 1 миллион евро.

Система автоматически фиксирует лазерный луч, исходящий от боекомплекта и выпускает в данном направлении аэрозольную завесу. Тем самым прерывается контакт между лазерным лучем и техникой, что устраняет потенциальную угрозу.

Система была презентована в рамках международной оборонной выставки IDEF'19 в Стамбуле, где и был подписан первый контракт на серийное производство для нужд Украины.

Глава правления Nero Endüstri Алиджан Окчюн сообщил «Анадолу», что сотрудничество с украинской стороной продолжается уже четыре года.

«Украинцы доверяют нам. До сегодняшнего дня мы поставили в Украину более тысяч различных оборонных систем. Новый контракт является показателем нашего успеха и доверия к нам», — сказал Окчюн.

По его словам, турецкой системой противодействия активным оптико-электронным средствам может быть оборудован любой вид бронетехники, в особенности БТР. «Наша продукция сравнительно дешевая и способна фиксировать большинство видов противотанковых снарядов. У экипажа появляются 5-10 секунд времени, которых бывает достаточно для выживания экипажа», — сказал Окчюн.